Almanya 2021 büyüme tahminini yüzde 3’e düşürdü

Alman yetkililer; artan vaka sayısı, seyahat uyarıları, aşı sürecinin yavaş ilerlemesi ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişe taşıyor.

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 4,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, koronavirüs ikinci dalga ve bununla gelen sert kısıtlamalardan dolayı aşağı yönlü revize etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için Ekim 2020’de yüzde 4,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 3’e düşürüldüğünü ifade eden Altmaier, Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyeye 2022’nin ikinci yarısında dönmesinin beklendiğini kaydetti.

“SALGINDA BAŞARI SAĞLAMAK GELECEK HAFTALARDA KISITLAMALARA BAĞLI”

Altmaier, “Şimdi koronavirüse karşı kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda açıkça konuşmanın zamanı değil.” diyerek, salgında başarı sağlamak için gelecek haftalarda kısıtlamalara bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

“İHRACAT BU YIL YÜZDE 6,4 VE İTHALAT DA YÜZDE 7,2 ARTACAK”

Raporda ise koronavirüste ikinci dalga ve yavaş ilerleyen aşı kampanyalarına rağmen ülkenin ihracatının bu yıl yüzde 6,4 ve ithalatın da yüzde 7,2 artacağı tahmini yapıldı.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 5,8 olması beklenirken, istihdamın 44 milyon 800 bin seviyesinde kalacağı tahminine yer verildi.

ALMAN EKONOMİSİ 2020'DE YÜZDE 5 KÜÇÜLMÜŞTÜ

Almanya'da ekonomi, koronavirüsün sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son vermişti.

19 Ocak’ta Almanya’da koronavirüs salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatılmıştı.

Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin, yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor.