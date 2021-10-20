Almanya artan enerji fiyatlarına tedbir arayışında

Enerji fiyatlarının artması tüm dünyanın ortak sorunu. Ülkeler kendi tedbirlerini geliştirme yoluna girerken Almanya da bu konuda farklı bir yol ilerme kararı aldı.

Avrupa'da rekor düzeyde artan elektrik fiyatları nedeniyle tüketicilerin faturaları yükselirken, siyasiler soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Almanya’nın son aylarda artan enerji fiyatlarını yakından izlediği ve diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte fiyatlara herhangi bir müdahaleyi önemli gördüğünü bildirdi.

ENERJİ KONUSUNDA HANE HALKLARINA YARDIM KONUSU DÜŞÜNÜLÜYOR

Diğer Avrupa ülkeleri ile koordineli şekilde fiyatlara herhangi bir müdahaleyi önemli gördüklerini söyleyen Seibert, hükümetin bazı hane halkları için geçici yardımın sunulup sunulamayacağı konusunda değerlendirme yaptığını belirtti.

Seibert, Almanya’da kurulacak yeni hükümetin enerji fiyat artışlarına karşı ulusal önlemlere bakacağına da işaret etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron ise hükümetin Rusya ve Ukrayna ile uzun vadeli gaz tedariki konusunda temas halinde olduğunu belirtti.

BUNDESBANK BAŞKANININ İSTİFASINI YENİ HÜKÜMET DEĞERLENDİRECEK

Maliye Bakanlığı sözcüsü Dennis Kolberg da bu yıl sonu görevden ayrılacak olan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann’ın halefinin atanması kararının yeni hükümet tarafından verileceğini belirtti.

DOĞALGAZ FİYATLARININ YÜKSELMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Avrupa’da enerji fiyatlarındaki artış tedirginlik oluştururken, doğalgaz fiyatlarının "gazın kış aylarında talebi karşılamayacağı endişesiyle" yükselmesi dikkati çekiyor. Doğalgaz fiyatlarındaki artış elektrik fiyatlarını da etkiliyor.