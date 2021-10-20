Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann istifa etti

Dünya ekonomisinin koronavirüs salgının sınavından geçtiği bir iklimde Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'nın Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın istifa haberi küresel piyasalara bomba gibi düştü.

Almanya Federal Cumhuriyeti Merkez Bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, kişisel nedenlerden dolayı bu yıl sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

WEIDMAN İSTİFASINI CUMHURBAŞKANI'NA SUNDU

Weidmann, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den 31 Aralık 2021 tarihi itibarı ile görevden alınmasını rica etti. Mayıs 2011'den beri bankaya başkanlık eden Weidmann, görevden ayrılma kararını kişisel nedenlerle gerekçelendirdi.

10 YILLIK MESAİSİNİ BİR MEKTUPLA NOKTALADI

Jens Weidmann banka çalışanlarına yazdığı mektupta "Hem Bundesbank, hem de kendim için, 10 yılı aşkın bir sürenin, yeni bir sayfa açmak için iyi bir zamanlama olduğu kanaatine vardım.” ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN BUNDESBANK'IN SESİNİN DUYULABİLİR OLMASI ÖNEMLİ OLDU"

Banka çalışanlarına teşekkür eden Weidmann "Faaliyet gösterdiğimiz ortam muazzam biçimde değişti ve Bundesbank'ın ödevleri arttı. Mali kriz, devlet borç krizi ve en son olarak da pandemi siyaset ve para politikalarında etkileri uzun süre devam edecek kararlara yol açtı. Benim açımdan Bundesbank'ın açık, istikrar odaklı sesinin belirgin bir şekilde duyulabilir olması önemli oldu." dedi.

GÖREVE GELDİĞİNDE EN GENÇ MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLARAK ANILIYORDU

Bundesbank başkanlığını Mayıs 2011'de Axel Weber'den alan ve o dönem 43 yaşında olan Weidmann Almanya tarihinin en genç merkez bankası başkanı olmuştu.