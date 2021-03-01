Almanya’da berberler 11 hafta aradan sonra yeniden açıldı

Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Aralık'ta hizmete kapatılan kuaför ve berber salonları yeniden müşterilerine kapılarını açtı.

Koronavirüs salgınında üçüncü evreden söz eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyaletlerin başkanlarının iki hafta önce aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet etmek şartıyla kuaför ve berber salonları bugün yeniden hizmete başladı.

Almanlar 2,5 ay aradan sonra kuaföre gidebildi. Uzun süredir kapalı olan kuaförlerin yeniden açılması ile yoğunluk yaşandığı gözlendi.

"2,5 AY KAPALIYDIK”

Köln'de 20 yıldır kuaförlük yapan Filiz İlboğa, açılma kararını çok iyi karşıladıklarını belirterek, "2,5 ay kapalıydık. Zor zamandı. Çok yoğunuz şu an randevularımız dolu." dedi.

“BUGÜNE KADAR BANA ULAŞAN BİR DEVLET YARDIMI OLMADI”

İlboğa, kapandıkları dönemden bu yana kendilerine söz verilen devlet yardımlarının hala ulaşmadığını vurgulayarak, "Ailemin desteğiyle ayakta kalabildim. Bugüne kadar bana ulaşan bir devlet yardımı olmadı. Birkaç arkadaşım dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bundan sonra ne kadar açık kalacağız, ne zaman kapanacağız diye endişeli bir bekleyişimiz de var." diye konuştu.

MÜŞTERİLER FORM DOLDURUYOR, MASE TAKMAK İSE ZORUNLU

Kuaförlere gelenler önce hazırlanan kişisel bilgiler formunu doldurmak zorunda kalıyorlar. Maske ve mesafe kuralına uymayanlar kuaförlere kabul edilmiyor.