Almanya'da ekonomi araştırması! Yoksulluk yüksek seviyeleri gördü Ülkedeki yoksullukla ilgili hazırlanan rapor, nüfusun önemli bir bölümünün karşı karşıya kaldığı tabloyu özetliyor. Raporda, "Bu zengin ülkede 14,2 milyon insan yoksul olarak kabul ediliyor" denildi.

AA & Ensonhaber

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'daki yoksul insan sayısında artış yaşanıyor.

Son açıklanan bir rapor, ülkedeki yoksulluğu yüksek düzeylerde seyrettiğini gözler önüne serdi.

Genç nüfus arasındaki yoksul nüfus oranının da arttığı belirtilerek, Başbakan Olaf Scholz hükümetinden acil çözüm üretmesi istendi.

Almanya'da yoksullukta artış

Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband'ın başkanı Ulrich Schneider’in açıkladığı "Yoksulluk Raporu"nda, 2021'de nüfusun yüzde 16,6’u yoksulluk içinde yaşarken, bu oranın 2022'de yüzde 16,8'e yükseldiği belirtildi.

Almanya'da yoksulluğun "yüksek bir seviyede" seyretmeye devam ettiği vurgulanan raporda, yaklaşık 84,4 milyon nüfusa sahip ülkede yoksulların sayısının 2021'e göre yaklaşık 100 bin atarak 2022'de 14,2 milyona ulaştığı aktarıldı.

"Bu zengin ülkede 14,2 milyon insan yoksul olarak kabul ediliyor"

Raporda, yoksulluk oranın 2006'dan beri sürekli yükseldiği belirtilerek şöyle denildi:

Bu zengin ülkede 14,2 milyon insan yoksul olarak kabul ediliyor. 2022'de, 2019'daki pandemi, enerji ve fiyat krizi öncesine göre neredeyse 1 milyon, 2006’ya göre ise 2,7 milyon daha fazla insan yoksulluktan etkilenmiştir.

ARD: Yoksulluk sadece işsizlerin sorunu değil

Alman basını, artmakta olan yoksullukla ilgili gelişmelere geniş yer ayırdı. ARD televizyonu, raporun satır aralarındaki ayrıntılara dikkat çektiği haberinde şöyle dedi:

Brandenburg eyaleti şaşırtıcı derecede iyi durumda: Bavyera ve Baden-Württemberg'in ardından tüm eyaletler arasında en düşük yoksulluk oranına sahip üçüncü eyalet.



Yoksulluk sadece işsizlerin sorunu değil. Emekliler, bekarlar ve düşük gelirli olanlar özellikle etkileniyor. Asgari emekli maaşını da içeren vatandaşlık sigortasına ihtiyacımız var.

Her 5 çocuktan 1'i etkileniyor

Focus adlı yayın organı, "Üzücü: Almanya'da her beş çocuktan biri yoksulluktan etkileniyor" başlıklı haberinde şunları aktardı:

2022'de bu ülkede toplam 14,2 milyon insan yoksuldu. Bu, 2021'deki sayıdan 100 bin daha fazla insan. 2019 pandemi öncesi yılına göre neredeyse 1 milyon daha fazla.

Haberde, en yüksek yoksulluk oranının Bremen'de olduğu kaydedildi.

Rekor seviyeyi gördü

Çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranın da yüzde 21,8 ile rekor seviye ulaştığı bilgisi paylaşılan raporda, bu oranın tek başına çocuklarını yetiştirenlerde yüzde 43,2 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Alman federal hükümetine kararlı bir yoksulluk politikası benimsemesi çağrısında da bulunulan raporda, ülkede yoksulluğu azaltmak için asgari saatlik ücretin 15 euroya yükseltilmesi, daha iyi emeklilik geliri, çocuk bakımının yaygınlaştırılması ve yoksulluğa karşı koruma sağlayan temel bir çocuk sigortası önerildi.

Yüzde 21,8 ile 'üzücü rekor'

Paritaetische Wohlfahrtsverband Başkanı Schneider, çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranının yüzde 21,8 ile "üzücü bir rekora" ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ülkede çocuk nüfusunun beşte birden fazlası yoksulluktan etkilendi. Yoksulluk oranlarında eyaletler arasında da farklılıklar görülüyor.



Bavyera'da her sekiz kişiden biri yoksulluktan etkilenirken, bu oran Saksonya-Anhalt, Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg'da her beş kişiden biri düzeyinde.

Gidişatın tersine döneceğiyle ilgili belirti yok

Schneider, 2023 rakamlarında yoksullukta trendin tersine döneceğine dair bir işaret bulunmadığını da açıkladı.

Yardım kuruluşunun raporunda, çocuksuz tek bir hane ayda 1.186 euronun altında harcanabilir gelire sahipse yoksulluk sınırında kabul edilirken, 14 yaşın altında çocuğu olan bekar ebeveynler ayda 1.542 euronun altında gelirleri varsa yoksul sayıldı.