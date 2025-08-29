Almanya'da enflasyon ağustosta beklentileri aştı

Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), açıklanan ön tahminlere göre, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,2 arttı.

Temmuz ayında bu oran yüzde 2 idi.

Piyasalar, tüketici enflasyonunun ağustos ayında yüzde 2,1'e çıkmasını bekliyordu.

ARTIŞTA HİZMET VE GIDA GRUBU ÖNCÜ

Ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki artışa hizmet ve gıda fiyatları öncülük ederken, enerji fiyatları düşmeye devam etti.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, temmuz ve haziran aylarında bu oran yüzde 2'de kalarak geçen ekim ayından bu yana en düşük seviyeye geldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları mayıs ve nisan aylarında yüzde 2,1, mart ayında ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Aralık ayındaki 14 aylık zirve olan yüzde 2,6'nın altında kaldı.

Hizmet fiyatları yüzde 3,1 ve gıda yüzde 2,5 arttı.

ENERJİ FİYATLARI DÜŞTÜ

Bu arada enerji fiyatları ağustos ayında da önemli düşüşünü sürdürdü, ancak düşüş hızı daha yavaş oldu ve yıllık bazda yüzde 2,4 düştü.

Çekirdek enflasyon olarak adlandırılan gıda ve enerji hariç enflasyon oranı, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşerek bir önceki aya göre sabit kaldı.

Haziran ayına kıyasla tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 0,1 arttı, temmuz ayındaki yüzde 0,3'lük artışın yavaşlamasına rağmen, yine de piyasa tahminlerini aştı.