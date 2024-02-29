Almanya'da enflasyon şubatta yüzde 2,5 oldu Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkenin enflasyonunu açıkladı. Buna göre Almana'da yıllık enflasyon şubat ayında aylık 0,4 ve yıllık yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.

AA

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ve Avrupa Birliği'nin ekonomik devi olan Almanya'nın enflasyonu açıklandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayı enflasyonu öncü verilerini paylaştı.

Verilere göre, Almanya'da ocak ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,5'e indi.

Ülkede şubatta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,4 olarak tespit edildi.

Piyasa beklentileri şubat ayında Almanya'da enflasyonun aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Almanya'da enflasyon beklentilere uyumlu gerçekleşti

Böylece enflasyon yıllık bazda beklentilerle uyumlu, aylık bazda ise beklentilerden daha düşük gerçekleşti.

Haziran 2021'den bu yana en düşük enflasyon

Ayrıca şubat ayı enflasyonu, ülkede Haziran 2021'den bu yana ölçülen en düşük seviyede belirlendi.

AB uyumlu TÜFE de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda da yüzde 2,7 artış gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)