Almanya'da işsizlik şubatta beklenenden daha fazla oldu

Almanya'da işsizlik şubatta beklenenden daha fazla oldu

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da işsizlik şubatta geçtiğimiz senenin haziran ayından bu yana ilk defa yükseliş gösterdi.

Almanya İş Kurumu'nun mevsim etkisinden arındırılmış verileri, Almanya'da işsiz sayısının 9 bin kişi artarak 2 milyon 750 bin seviyesine yükseldiğini gösterdi.

Reuters'un yaptığı ankete göre işsiz sayısının 13 bin kişi azalması bekleniyordu. Oysa 9 bin kişi kadar artarak beklentinin üzerinde kaydedildi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 6

İşsizlik oranı yüzde 6 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre değişim göstermedi.

“KORONAVİRÜS KISITLAMALARININ İZLERİ”

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı sektörlerin işgücünde koronavirüs kısıtlamalarının izlerinin görüldüğünü belirterek, “Kurzarbeit (kısa çalışma programı) büyük ölçekte istihdamı güvence altına almaya ve işsizliği önlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.