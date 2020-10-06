Almanya'da üretim beklentisi eylülde artış gösterdi

Ülkede ağustos ayında 15,6 puan olan Ifo sanayi üretimi beklenti endeksi, eylülde yükselişini sürdürerek 20,8 puana çıktı.

Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) eylül ayına ilişkin açıkladığı sanayi üretimi beklenti endeksi, koronavirüs vaka sayısındaki artışa rağmen eylülde 5,2 puan artarak 20,8 puana ulaştı.

Buna göre, Almanya'da ağustosta 15,6 puan olan sanayi üretimi beklenti endeksi, geçen ay yükselişini sürdürerek 20,8 puana çıktı.

EN ÇOK OTOMOTİV SANAYİSİNİN ÜRETİM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ülkede otomobil üreticilerinin, gelecekteki üretim konusunda "en iyimser kesim" olması dikkati çekti. Otomotiv sanayisinin üretim beklenti endeksi, 48 puandan eylülde 53 puana yükseldi.

KİMYA SEKTÖRÜ MAKİNE SEKTÖRÜNDEN DAHA UMUTLU

Makine mühendisliği sektöründe şirketler biraz temkinli duruş sergilerken, kimya sektöründe daha fazla şirketin yılın dördüncü çeyreğine ilişkin üretim beklentisi arttı. Hazır giyim imalatçılarının durumu iyileşmiş olsa da gelecekte hala üretim artışı beklemedikleri ortaya çıktı.

ÜRETİM BEKLENTİSİ İYİLEŞTİ AMA SEKTÖRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayisinin gelecek aylar için üretim beklentisinin eylülde bir miktar iyileştiğini ifade ederek, "Ancak görünüm, sektörler arasında büyük farklılıklar gösteriyor." ifadesini kullandı.