Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından Almanya'nın, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi yayınlandı.

AA

Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya'nın, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belli oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4 olarak ölçüldü.

Destatis'in açıkladığı verilere göre, Almanya'da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4'e yükseldi.

Böylece 29 Mayıs'ta açıklanan öncü veriler teyit edilmiş oldu.

Aylık bazda yüzde 0,1 artış

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

AB uyumlu TÜFE de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Gıda fiyatları yüzde 0,6 arttı

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, mayısta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,6 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 1,1 düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)