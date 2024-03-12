Almanya'nın enflasyonu, düşüşe geçti Almanya'da enflasyon, enerji fiyatlarındaki gevşemeyle birlikte düşmeye devam ediyor. Almanya'nın ocak ayında yıllık enflasyonu yüzde 2,5 ve aylık enflasyonu ise yüzde 0,4 oldu.

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ocakta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentilere paralel olarak yüzde 2,5'e geriledi.

28 Şubat'ta açıklanan öncü veriler böylece teyit edilmiş oldu.

Yüzde 2,5 ile yıllık enflasyon Haziran 2021'den sonraki en düşük seviyeye indi.

Haziran 2021'de yıllık enflasyon yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı ve yine nihai veriler öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de şubatta, bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, şubatta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,9 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 2,4 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,1

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

Enflasyonun düşüş nedeni enerji fiyatlarındaki gerileme

Almanya'da enflasyonda kaydedilen düşüş, enerji fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle şubatta da devam etti. Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, şu ifadeleri kullandı:

Almanya'da enflasyon şubatta yavaşlamaya devam etti. Enerji ürünlerinin fiyatları gevşemeye devam ediyor. Gıda fiyatlarındaki artış belirgin bir şekilde yavaşladı ve iki yıldan uzun bir süredir ilk kez yıllık enflasyon oranının altında seyrediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)