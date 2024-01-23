Alparslan Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı ile enerji anlaşmalarını değerlendirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile BAE Yatırım Bakanı Alsuwaidi, Ankara'da bir araya gelerek, 2024'te iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldı.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından, kurduğu bir uluslararası teması aktardı.

Mesajında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Mohamed Hassan Alsuwaidi ile bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Bayraktar, enerji alanında yeni projelerle ilişkileri güçlendirecek, birlikte bölgesel iş birliğini daha da ileriye taşıyacak çalışmaların yürütüleceğini belirtti.

Bakan Albayrak, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Alsuwaidi ile ilgili temaslarını şöyle özetledi:

Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Sayın Mohamed Hassan Alsuwaidi ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

"Enerji anlaşmalarının somutlaştırılması için yol haritası belirlendi"

Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık.

Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)