Alparslan Bayraktar: Elektrik üretiminde günlük ve aylık rekor kırıldı

Enerji üretiminde kendi kaynaklarına yönelen Türkiye, bu alanda rekorlar kırmaya devam ediyor.

Türkiye, elektrik üretiminde 29 Temmuz'da, aylık ve günlük rekora imza attı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kurulan üretim rekorunu,"Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırdık. 29 Temmuz’da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin megawatt saat seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar megavatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü." şeklinde açıkladı.

"YÜZDE 60'I YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN SAĞLANDI"

Bayraktar, açıklamasını, "Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve millî kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz." diyerek tamamladı.



