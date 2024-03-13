Alparslan Bayraktar: Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda arama yapacağız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İstanbul temaslarına Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek devam etti. Burada enerji yatırımlarını aktaran Bakan Bayraktar, Karadeniz'de yürütülecek doğalgaz arayışlarını anlattı.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Bayraktar, burada petrol ve doğalgaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, nükleer enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, buradaki konuşmasında, bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini belirterek, Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapılacağını müjdeledi.

Bakanlık, Bakan Bayraktar'ın gençlere yönelik açıklamaları hakkında bilgi verdi.

"Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kaynak arayışına devam"

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için öz kaynak aramalarının artırılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedeflerden bir tanesi Türkiye'nin enerjide dışı bağımlılığını bitirmek"

Petrolü, doğalgazı, kömürü aramamız lazım. Madenleriniz varsa, altın varsa, bakır varsa, çinko varsa bunları arayıp bulup üretmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2053 vizyonunda, hedeflerden bir tanesi Türkiye'nin enerjide dışı bağımlılığını bitirmek. Bu o kadar büyük bir hedef ki bu Türkiye'nin çehresini, hepimizin geleceğini etkileyecek. Onun için bizim gecemiz gündüzümüz, bütün motivasyonumuz Türkiye'nin mutlaka dışa bağımlılığını kırmak.

"Yeni keşifler açıklayacağız"

2024'te Gabar'da ümitli olduğumuz, Hakkari'de ümitli olduğumuz arama sondajımız olacak. Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız. İnşallah bunların hepsinden ama mutlaka inanıyoruz ki bunlardan biz yeni keşif açıklayacağız.

"Sakarya Gaz Sahası'ndan 1,4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılandı"

Bayraktar, 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgazı keşfinin yapıldığını anımsatarak, söz konusu sahadan 1,4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacına denk gelen 3,5 milyon metreküp doğalgazın tüketildiğini kaydetti.

"Mersin Akkuyu'daki nükleer santral, Türkiye'yi nükleer lige sokacak"

Mersin Akkuyu'da nükleer santral inşaatının devam ettiğini aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

4 reaktörle Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu daha çevreci, sıfır emisyonla karşılayacağız. Önümüzdeki 4-5 yılda tamamını devreye alacağımız büyük bir proje Türkiye'yi nükleer lige sokacak bir çalışma devam ediyor.

"İstanbul çok iyiyi hak ediyor"

Bayraktar, İstanbul'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanı olduğu süreçte ve AK Parti belediyeciliğinde 25 sene kesintisiz proje üretilen, altyapısı gelişen belediyecilik anlayışıyla büyüdüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Şimdi geçtiğimiz 5 yıla bakın. Orada adeta mirasyedi gibi hazırdan yemeye devam ediliyor. Hiçbir proje yok, ortaya konmuş bir şey yok, eser yok. Sadece bir algı yönetimi. İstanbul çok büyük bir şehir. İstanbul çok iyiyi hak ediyor. Sizler daha iyi bir şehirde yaşamayı hak ediyorsunuz. Daha çevreci, daha sosyal, daha yaşanabilir bir şehir olması için mutlaka bu belediye seçimlerini çok önemsiyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)