Haberler



Ekonomi



Alparslan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nın günlük doğalgaz üretim hedefi 40 milyon metreküp

Alparslan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nın günlük doğalgaz üretim hedefi 40 milyon metreküp Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi'nde incelemede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sahanın günlük 2,7 milyon metreküp doğalgaz ürettiğini belirterek, ulaşılması planlanan hedefin kısa zamanda 10 milyon, son olarak da 40 milyon metreküpe ulaşmak olduğunu açıkladı.