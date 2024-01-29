Alparslan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nın günlük doğalgaz üretim hedefi 40 milyon metreküp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi ve BOTAŞ Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin doğalgaz üssündeki çalışmaları yakından incelediklerini ifade etti.
Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi ile Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin tespit edildiği BOTAŞ Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nu ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:
"Günlük 2,7 milyon metreküp üretim var"
Sakarya Gaz Sahası'nda şu an itibarıyla günlük 2,7 milyon metreküp üretimle halkımıza yerli gazımızı ulaştırıyoruz.
"Kısa üretim hedefi 10 milyon, nihai hedef 40 milyon metreküp"
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Hedefimiz, en kısa zamanda bu miktarı önce 10 milyon metreküpe, nihai olarak da 40 milyon metreküpe çıkarmak."
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