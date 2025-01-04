Alparslan Bayraktar: Türkiye, Avrupa'ya daha fazla gaz gönderebilir

AA & Ensonhaber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Japon Nikkei Gazetesi’ne verdiği demeçte, Ukrayna üzerinden aktarılan Rus gazının kesintiye uğraması ve Suriye’nin enerji altyapısının yeniden inşası konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, Türkiye’nin Avrupa’nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayarak, Balkan Boru Hattı projesi üzerinden yapılabilecek doğalgaz ihracatına dikkat çekti:

Avrupa’nın siyasi irade göstermesi, gerekli taahhütlerde bulunması ve enterkonneksiyon yatırımlarını hayata geçirmesi durumunda, Orta ve Doğu Avrupa’ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebiliriz.

SURİYE'NİN ENERJİ ALTYAPISI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Suriye’deki enerji altyapısının yeniden inşası sürecine değinen Bayraktar, geçtiğimiz hafta bölgeye bir bakanlık heyetinin gönderildiğini ve dönüş raporlarına göre ülkenin enerji altyapısının oldukça yetersiz durumda olduğunu belirtti:

Halep ve Afrin gibi şehirlere elektrik tedarik ediyoruz, ancak bu hizmeti daha güneye yayabiliriz. Ayrıca hanelere dizel jeneratör yakıtı sağlanması gibi alternatif çözümler de değerlendirilebilir.

Bakan, Suriye’ye bir doğal gaz boru hattı inşa edilmesinin mümkün olduğunu ve iletim hatlarının onarılması durumunda özel sektöre ait yüzer elektrik santrallerinin kullanılabileceğini kaydetti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bayraktar, Suriye’nin yeniden inşa sürecine uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, Şam’a yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekti. "Yaptırımların sona erdirilmesi ve bölgesel iş birliği, Suriye’nin enerji altyapısını iyileştirme yolunda kritik bir adım olacaktır" dedi.

KATAR GAZI PROJESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Suriye üzerinden Katar’dan Türkiye’ye doğal gaz taşınmasını öngören bir boru hattı projesine de değinen Bayraktar, bu hattın Avrupa’ya enerji tedariki açısından stratejik bir önem taşıyabileceğini belirtti:

Katar gazı, Türkiye’ye ulaştıktan sonra mevcut boru hattı altyapısı kullanılarak swap anlaşmalarıyla Avrupa’ya ulaşabilir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için istikrarlı bir Suriye ve güvenli bir taşıma sistemi gerekiyor.

Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve bölgesel iş birliği konusundaki kararlılığını vurgulayarak, projelerin hayata geçirilmesinin zaman alacağını ancak uzun vadede bölgeye büyük katkılar sunacağını ifade etti.