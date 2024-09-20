Alparslan Bayraktar: Yeni yüzer doğalgaz üretim tesisiyle, 2026'da ikinci faza geçilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yüzer doğalgaz üretim tesisi ile Sakarya gaz sahasında 2026'da ikinci faza geçileceğini belirterek üretimin iki katına çıkacağını aktardı.

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REUTERS

Türkiye Petrolleri'nin satın aldığı yüzer doğalgaz üretim tesisinin 2026 yılında devreye girmesi ve Sakarya doğalgaz sahasından üretimi iki katına çıkarması bekleniyor.

Türkiye'nin geçen yıl satın aldığı yüzen doğalgaz işleme ve nakil tesisinin Çanakkale'ye ulaşmasının ardından Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, tesis ve Sakarya gaz sahasındaki üretimin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakarya gaz sahasından çıkarılan gazın işlenmesi ve şebekeye aktarılması şu anda Filyos'taki işleme tesisinde yapılıyor.

Bayraktar, şu anda günde 6 milyon metreküp gaz üreten Filyos'taki tesisin gelecek yıl ilk çeyrekte 10 milyon metreküpe yükselmesini öngördüklerini, bu üretim ile yurtiçi tüketiminin yaklaşık yüzde 7'sini karşılanacağını söyleyerek şöyle konuştu:

Bu tesis, bizim Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda şu andaki üretimimizi ikiye katlayacak. Şu andaki ilk fazda (günlük) 10 milyon metreküp olacak üretimimizi, 20 milyon metreküpe çıkaracak ve bu sayede ilave 4,4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını tek başına buradan sağlayacağımız bir tesis.

Yüzen tesis ile ise Sakarya gaz sahasının üretimde ikinci faza geçmesini sağlayacak. Bayraktar, "Bu üretim üssünü de 1,5 yılda aktif hale getirdiğimizde, 2026 yılında, günde 20 milyon metreküp üretime kavuşacağız." dedi.

20 YIL BOYUNCA SAKARYA'DA ÜRETİM YAPACAK

Bayraktar, yüzer tesisin Çanakkale'deki limanda işleme tabi tutulacağını, 2025 yılında Filyos'a alınacak ve aktivasyon işlemleri yapılacağını, bunun ardından 20 yıl boyunca Sakarya gaz sahasında üretim yapacağını söyledi.

İkinci fazın ardından üçüncü faz üretime geçeceklerini, bunun için belki ikinci bir yüzer üretim platformu alınacağını ifade eden Bayraktar, "Faz 3 çalışmalarımız devam ediyor. Belki ikinci bir üretim platformu ile bu çalışmalara devam edeceğiz. Bu tarafta üretimi artırma hedefiyle hareket ediyoruz." dedi.

KARADENİZ'DE BİR KEŞİF KUYUSU DAHA AÇILACAK

Karadeniz'de bu sene bir tane yeni keşif kuyusu açacaklarını ifade eden Bayraktar, daha önceki açıklamalarında bunun Sinop açıklarında olabileceğini belirtmişti.

BAKAN BAYRAKTAR, ÇANAKKALE'DE TÜRKİYE'NİN İLK YÜZER DOĞALGAZ ÜRETİM PLATFORMUNU KARŞILADI

Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesindeki İÇDAŞ Limanı'ndan gemiyle hareket eden Bayraktar, Singapur'dan Türkiye'ye getirilen platformu karşıladı.

Bayraktar, platformdaki incelemelerinin ardından tesisin helikopter pistinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke şahitlik ettiklerini söyledi.

Bunun bir gemi olmadığını vurgulayan Bayraktar, platformun endüstriyel sanayi tesisi niteliğiyle hizmet vereceğini dile getirdi.

"TARİHİ BİR GÜN"

Bakan Bayraktar, bu "üretim üssü" ile Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülecek çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

10-10,5 milyon metreküplük günlük üretimi burada gerçekleştireceğiz. Deniz tabanından gazı alacağız, burada bu işlemleri yapıp ondan sonra da yaklaşık 180 kilometre mesafede karada BOTAŞ'ın hattına bağlayacağız, Tabii ilklerden birine bugün şahit oluyoruz. Çünkü bu tesis, hakikaten bizim denizdeki üretim üssümüz olacak. Biliyorsunuz bizim ilk üretim üssümüz Filyos'taki kara tesislerimiz. Orada ilk fazda, bugün 6 milyon metreküpün üzerinde bir üretimle yaklaşık 2,6 milyon hanemize doğalgazı götürüyoruz. İnşallah orasında 2025 yılının ilk çeyreğinde, 10 milyon metreküpe çıkacağız.

Bu üretim üssünü de aktif hale getirdiğimizde, önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde, 2026 yılında inşallah burası da 10 milyon metreküp ilave üretimle toplam 20 milyon metreküplük bir üretime kavuşacağız. Bu, yaklaşık 7,5 milyar metreküp yıllık üretime tekabül eder. Bu da ülkemizin ihtiyacının neredeyse yüzde 7,5-8'ini karşıladığımız, yüzde 15'ini karşıladığımız bir hale bizi getirecek. Dolayısıyla bizim için hakikaten çok önemli çok tarihi bir gün.

"3 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Bayraktar, tesisin yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde, 300 metre uzunluğunda ve 58 metre genişliğinde devasa bir boyutta olduğuna dikkati çekti.

"140 PERSONEL ÇALIŞACAK"

Öncelikle Çanakkale'deki limanlarda platformla ilgili yapılması gerekenler olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl bu tesis, Filyos'a hareket edecek. Filyos'taki limanımızda diğer aktivasyon işlemleriyle ilgili süreçler tamamlanacak ve ondan sonra da 20 yıl boyunca üretim yapacağı lokasyona bu tesisi göndereceğiz. Orada 20 yıl boyunca her gün 10-10,5 milyon metreküplük bir üretimle inşallah ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak ve devam edecek. 20 yıl boyunca kalacağı lokasyonda 20 özel çapayla deniz tabanından 20 metre aşağıya kadar sabitlenecek. Her gün bu gemide vardiyayla beraber bu tesiste yaklaşık 140 personel çalışacak.

PLALTFORM BİRKAÇ AY ÇANAKKALE'DE MİSAFİR

Bunların büyük çoğunluğu inşallah kendi personelimiz, yani Türk insanı, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz olacak. Karadaki ekiple beraber bu tesisin operasyonunda toplam 165 kişilik bir ekip, 7/24 çalışacak. Tesisimiz şimdiden milletimize hayırlı olsun. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Büyük bir ekip çalışması halinde bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Birkaç ay Çanakkale'de misafir olacak. Ondan sonra da inşallah Filyos'a hareket edecek.

"YÜZER PLATFORMUN İSMİ"

Bir gazetecinin "Yüzer platformunun bir ismi olacak mı?" sorusuna Bakan Bayraktar, "Yüzer üretim platformumuzun elbette ki bir ismi olacak. Biz isim önerileri üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda sizlerin önerilerine de açığız. Bunları değerlendirip inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da arz ederiz. Bu tesisi, büyüklüğüne, ihtişamına yakışır bir isimle görev yerine uğurlarız." yanıtını verdi.

Karadeniz'deki üretim planlaması konusundaki soruyu da yanıtlayan Bayraktar, Faz 1'deki çalışmalarının sürdüğünü, günlük 6 milyon metreküp üretimi aştıklarını belirtti.

"2026 YILINDA 9 MİLYON HANEYE YETECEK ÜRETİME ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR"

Gelecek yıl ilk çeyrekte 12 kuyuyla günlük 10 milyon metreküp üretime ulaşarak ilk fazı tamamlayacaklarını, Faz 2'de ise bu platformun devreye gireceğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

10,5 milyon metreküplük üretim yapacağız ama onun bir kısmını bu tesisin iç ihtiyacı için kullanacağız. Yaklaşık 10 milyon metreküp belki biraz üzerindeki gazı da karaya vereceğiz. Bunları yaptığımızda da biz inşallah 2026 yılı içerisinde yaklaşık toplam 9 milyon hanemize yetecek kadar doğalgazı kendi tesislerimizden ve kendi sahalarımızdan üretmiş olacağız. Tabii Karadeniz'deki Faz 3 çalışmalarımız şimdiden devam ediyor. Belki ikinci üretim üssü, platformuyla beraber bu çalışmalara devam edeceğiz. Bir taraftan üretimi artırma hedefiyle hareket ediyoruz. Bir taraftan da daha önce de ifade etmiştim, Abdülhamit Han Gemisi'ni Karadeniz'e uğurlarken, bir taraftan da yeni keşifler için de bu gemilerimizin müsaitlik durumlarına göre bu sene yeni keşif amaçlı sondaj yapmayı hedefliyoruz, Karadeniz'de.

Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Bu arada tabii bugün üretim üssü burayı konuşuyoruz ama çok yakın bir zamanda Oruç Reis Gemimizi de yurt dışı operasyonumuzun ilk ayaklarından birisi olan Somali'ye uğurlayacağız. Orada üç boyutlu sismik, Türkiye Petrollerine verilen 3 lisans kapsamında yaklaşık her biri 5 bin kilometrekare, 15 bin kilometrekarelik bir lisans alanında, 3 boyutlu sismik çalışmasını inşallah gerçekleştirecek. Onun için de bir uğurlama merasimi belki yine sizlerle beraber yaparız.

PLATFORMUN ÇANAKKALE'DE KALACAĞI SÜREDE YAPILACAK İŞLEMLER

Platformun Çanakkale'de kalacağı sürede yapılacak işlemlerin sorulması üzerine Bayraktar, "Bu endüstriyel tesisin üst tamamlama ve alt tamamlama işlemleri burada yapılacak. Bunların bir kısmı burada tamamlanacak, bir kısmı için Filyos'a gideceğiz. Özellikle güverte altı işlemlerle alakalı buradaki Türkiye'nin en büyük kuru havuzlarından birinde bu çalışmaları bitireceğiz. Bir kısım üssün üzerindeki tesislerin sökümü ve yenilerinin zaten şu anda imalatları devam ediyor. Onların da burada takılması söz konusu olacak. Diğer tamamlama, aktivasyon işlemleri ve 20 yıl boyunca bu faaliyetini sürdürmesi için sertifikalandırma işlemleri, Filyos'ta tamamlanmış olacak, 2026 yılı içerisinde." ifadelerini kullandı.