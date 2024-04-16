Alparslan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide rekor üretim

AA
12 Nisan 2024'te ülkemizin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.
Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız.
2035 yılı hedefi
2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55’e yükseltmek.
Günlük üretimin kaynaklara göre dağılımı:
Barajlı: Yüzde 24,5
Rüzgar: Yüzde 20,9
Akarsu: Yüzde 12,8
Güneş: Yüzde 11,3
Jeotermal: Yüzde 4,7
Biyokütle: Yüzde 3,9
Atık ısı: Yüzde 0,4
Toplam: Yüzde 78,5Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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