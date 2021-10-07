Alt coinleri solladı! Shiba Coin ne kadar, daha yükselir mi?

Alt coinleri solladı! Shiba Coin ne kadar, daha yükselir mi?

Son zamanların en popüler alt coini Doge'u geride bırakan Shiba Coin, yükselişiyle kripto yatırımcılarının gözdesi haline geldi. Peki Shiba ne kadar, nasıl alınır ve daha yükselir mi? İşte detaylar...

Kriptop para piyasasında inişler ve çıkışlar sürüyor...

Geçtiğimiz günlerde Çin'deki Evergrande krizinin ardından yeniden hareketlenen alt ve üst coinler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde öne çıkan bir alt coin göze çarpıyor: Shiba Coin...

Yüzde 300'ün üzerinde değer kazanan Shiba Coin, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Alıcıların radarına giren Shiba Coin'e dair merak edilenler de arttı.

Shiba ne kadar, kaç dolar? Shiba coin yükselir mi? gibi sorular araştırılıyor. İşte Doge Coin'in katili olarak görülen Shiba Coin hakkında merak edilenler...

SHİBA COİN NEDİR?

Dogecoin katili olarak da bilinen Shiba Coin (SHIB), Ağustos 2020’de “Ryoshi” adıyla bilinen anonim bir kişi tarafından çıkarılan kripto paradır. Shiba Token adıyla da bilinmektedir.

İsmi logosunda bulunan Shiba Inu isimli köpek cinsinden gelmektedir ve Doge Coin’den daha başarılı olacağını anlatmak üzere oluşturulmuştur.

SHİBA COİN NE KADAR?

Shiba Inu, bugün itibarıyla %43,24 artışla $0,00003324 seviyesinde bulunuyor. Shiba hafta başından bu yana dolar bazında yüzde 334 oranında değer artışı yaşadı.

SHİBA COİN YÜKSELİR Mİ?

Yatırımcılar Shiba 1 dolar olur mu merak ediyor. Bu kripto para birimi, kısmen Dogecoin'in artan popülaritesi nedeniyle dünya çapında hızla ilgi gördü.

Shiba Inu bir köpek cinsi olduğundan doğal olarak “acaba yeni bir Dogecoin (DOGE) mi?” sorularını da beraberinde getiriyor.

SHİBA COİN NASIL ALINIR?

Shiba Coin almak isteyen ve Shiba Coin'e yatırım yapmak isteyenler Shiba Coin nereden alınır sorusunu sormaya başladı. Shiba Coin almak için öncelikle güvenilir bir kripto para borsasına üye olarak yatırım yapmanız gerekmektedir.