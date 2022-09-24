Altın alacaklar ve yatırım yapacaklar için fırsat zamanı

Konunun uzmanı Yıldırımtürk, altın alacaklara önerilerde bulunarak, şu anda 974 lira olan gram altının yıl sonuna kadar iyimser tahminle 1.250, kötümser tahminle ise 1.450 liraya çıkacağını belirtti.

Altın fiyatları iç piyasada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararından sonra artış eğilimine girdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ensonhaber okurları için şu anda altın alımı için bir fırsat olup olmadığını konusuna açıklık getirdi.

Yıldırımtürk, "Şu anda altın almıyı önerir misiniz? Bu bir fırsat zamanı mı?" sorularımızı cevaplandırdı.

Yıldırımtürk'e göre yaşanan ekonomik gelişmelere paralel olarak altın yükselmek için pusuda bekliyor ve belirsizlikler de altının yükseleceğine işaret ediyor.

Altın almanın zamanı mı-VİDEO

"Yatırımcı ya da vatandaş fırsat kolluyor"

Kapalıçarşı'nın nabzını tutan biri olan Yıldırımtürk, altı aydır vatandaşın TL'nin enflasyon karşısında parasının değerini korumak için ve bölgedeki jeopolitik gerginliklerin tedirginliği ile altın aldığını ifade itti. Yıldırımtürk "Orta ve uzun vadeli bu alımlarda altın fiyatı bir miktar yükselse bile satmıyor. Daha önceki fiyat düşüşünde altın almayı kaçıranlar yeni bir düşüş için fırsat kolluyor. Her fiyat düşüşünde yeni alıma geliyor." şeklinde açıklama yaptı.

"Halk altın alımına yöneldi"

Yıldırımtürk, halkın altını 'güvenli liman' olarak görerek alımını artırdığına da dikkat çekerek "Bu yıl düğün mevsimi önceki yıllara göre hareketli geçti. Önceki yıllarda düğün ertesinde çiftler hediye edilen altınları satıp dövize ve mevduat faizi giderlerdi. Bu yıl sadece ihtiyaç karşılığı satış oldu ki bu da yok denecek kadar az. Halkın altın alımını ithalat rakamlarında da görebiliriz. Geçen yıl toplam 2,5 ton altın ithalatı yapılmıştır, bu yıl başından ağustos ayı sonuna kadar 37,5 ton altın ithalatı yapıldı. Resmi rakamlar bunu gösteriyor. Ayrıca Türkiye'nin maden ocaklarında yıllık 37 tona yakın altın üretimi de var. İthal edilen altının bir kısmı takı ihracatı için üretimde kullanılmış olsa da tasarruf için alınan miktarın büyüklüğü gözlerden kaçmıyor.

Altının gramı yıl sonunda 1.250-1.450 lira olacak

Bu nedenle halk elindeki TL birikimini güvenli liman olarak gördüğü altına yatırıyor. Altının TL/gr fiyatının yılsonu beklentim iyimser bakışla 1.250 TL/gr, tedirgin bakışla 1.450 TL/gr."





ABD'de yaşanan ekonomik gelişmeler altının merkezinde

Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD Merkez Bankası Fed'in 75 baz puan faiz artışı yaptığını, bankanın Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarından da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda daha faiz artışının süreceğinin sinyallerinin verildiğini belirtti. ABD'de faiz artışına rağmen enflasyonun düşmediğini belirten Yıldırımtürk, seyri belirlemek için ülkede açıklanacak ekonomik verilerin takip edileceğini de sözlerine ekledi.

"Küresel gelişmeler altının fiyatını etkiliyor"

Şu anda ABD'de yaşanan gelişmelerin paralelinde altın fiyatlarında bir bekleyişe geçildiğini belirten Yıldırımtürk, Avrupa'da da resesyon beklendiğini, jeopolitik ve küresel anlamdaki gelişmelerle birikte altının değerini yükselmek için adeta pusuya yattığını anlattı.

"Belirsizlikler, altının fiyatını önümüzdeki dönemde yine yükseltebilir"

Yıldırımtürk, altının ons fiyatı ile ilgili bilgi vererek, "Enflasyon dünyada devam ediyor. Bu belirsizlikler altın fiyatının önümüzdeki dönemde yine yükselişini sürdürme beklentisini barındırıyor. Bu arada Asya piyasalarında 1.660 dolara kadar gerileyen altın fiyatların Avrupa piyasalarında 1.670 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. O kadar faiz artışına rağmen altının '1.600-1.500 ons dolar fiyatına geriler' beklentilerini gündemden düşürmüş durumda. O yüzden ben çok sürpriz bir şekilde bu doğalgaz fiyatlarında hareketlilik ve özellikle kış aylarındaki Avrupa ülkelerindeki 'nasıl yaşayacağız' endişeleri nedeniyle altının burada güvencinin korunacağını bekliyorum. Kripto paralar da son dönemde tedirginlik oluşmaya başladı. Bunlarla beraber altının dış piyasalardaki düşük seyrinin yönünü tersine çevireceğini ve yukarı yönlü bir seyir izlemeye başlayacağını düşünüyorum." dedi.

"Dolar/TL'deki hafif yukarı yönlü yükseliş beklentisi altının 1.000 liranın üzerine olmasında etkn"

İç piyasadaki hareketlere de değinen Yıldırımtürk, altının fiyatının yükselmesinin beklendiğine vurgu yaparak şöyle konuştu.

"Seçim atmosferinde vatandaşın da ileriye dönük beklentiler açısından kendi elindeki likiditeyi korumak adına altına doğru yöneldiklerini görüyoruz. Son dönemde borsada yaşanan çok sert hareketler, yeni tedbirlerin alınmasını da beraberinde getirdi. Orada da bir tedirginlik ve güvensizlik oluşmaya başladı. Vadeli piyasalarla bu spot piyasalar arasındaki gel-gitlerin özellikle profesyonel yatırımcıyı mağdur ettiğini biliyoruz. Bu arada yine döviz fiyatlarındaki hafif yukarı yönlü seyirle birlikte mevsimsel olarak döviz ihtiyacının devam edeceğini ve bu konuda da sanayicinin, ihracatçının, ithalatçının sene sonu yaklaşırken döviz açık pozisyonlarını kapatması eğilimiyle de döviz fiyatlarındaki yükselişle altının gram fiyatının 1.000 liranın aşağısında gelmesinin engellendiğini görüyoruz. Dışarıda altın fiyatı zayıf olsa bile içeride dolar/TL'deki bu katılık veya hafif yukarı yönlü yükseliş beklentisi altının 1.000 liranın üzerinde tutulmasında etkili oluyor.

Altının önümüzdeki günlerde 1.050 lira ve daha üzerine gelme olasılığı var

Önümüzdeki dönemde küçük çapta dalgalanmalar olsa bile altının yine önümüzdeki günlerde 1.000 liranın üzerinde 1.050 lira ve daha üzerine gelme olasılığı var. Dolayısıyla bu nedenle 'altın pusuda' ifadesini kullandım."