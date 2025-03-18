Altın alım-satımına 'kambiyo vergisi' geliyor

Haber Merkezi

Altında üst üste kırılan rekorlar yatırımcının altına olan ilgisini artırmıştı. Fiziki altın alanların yanı sıra bankalar aracılığıyla altın birikimi yapanların sayısı da yükselmişti.

Yeni alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, artık bankadan alınan altına ek vergi ödenecek.

Uygulama, 17 Mart 2025’ten itibaren yürürlüğe girdi.

Bankalardan da müşterilerine uygulamaya ilişkin bilgi mesajları gönderildi.

Bütün bu gelişmelerin altın piyasasında yeni bir pencere açması bekleniyor.

BANKALARDAKİ ALTIN ALIM-SATIM İŞLEMİ KAMBİYO SAYILACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bankalar üzerinden gerçekleştirilen altın alım-satım işlemleri artık döviz işlemi (kambiyo) olarak kabul edilecek ve bu işlemlerden binde 2 (yüzde 0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) tahsil edilecek.

Bu karar, 1.000 liralık bir altın alım satımında 2 lira vergi ödenmesi anlamı taşıyor.

ALTIN HESAPLARINDAN VERGİ ALINACAK

Bu düzenleme kapsamında, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve bu işlemlerden vergi alınacak.

DANIŞTAY DAHA ÖNCE İPTAL ETMİŞTİ

Kambiyo işlemlerinde vergi oranı 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren binde 1 (yüzde 0,1) olarak uygulanmaya başlamıştı. Mayıs 2020'de bu oran binde 2'ye yükseltilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından başlatılan bu uygulama, Danıştay 7. Dairesi tarafından 28 Mart 2023 tarihli kararla iptal edilmişti.

ALTIN YATIRIMCISINI ETKİLEYECEK

Günümüzde yeniden getirilen bu vergi, altın yatırımı yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıları doğrudan etkileyecek.

PİYASAYA ETKİSİ BELİRSİZ

Yeni düzenlemenin altın piyasasında nasıl bir etki yaratacağı ve yatırımcıların bu vergiye nasıl tepki vereceği belirsiz.

ALTINA OLAN İLGİ DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlar ise bu adımın döviz ve altın işlemlerine olan ilgiyi nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

KAYDİ ALTIN NEDİR?

Kaydi altın, bankalar veya diğer finans kuruluşları aracılığıyla elektronik ortamda tutulan, fiziki olarak saklanmayan altındır.

Yatırımcılar, kaydi altın alım satımını, fiziki altın alırken dolandırılma, taşıma ve saklama riskinden kurtulmak için tercih ediyor.

KAMBİYO MUAMELE VERGİSİ NEDİR?

Kambiyo muamele vergisi (KMV), döviz alım satım işlemleri üzerinden alınan bir vergidir. Bu vergi, döviz piyasalarındaki hareketliliği düzenlemek ve devlet gelirlerini artırmak için uygulanıyor.