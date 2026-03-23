Altın düşer düşmez Kapalıçarşı’ya akın: Kuyruklar oluştu, talep patladı

Körfez'deki savaşın akıbeti belirsiz...

Brent petrol yukarı hareket ederken, dünya borsaları ve kıymetli madenler ise yönünü aşağı çevirmeye devam ediyor.

Altının yeni haftaya ciddi bir düşüşle başlaması sonrası yurttaki kuyumcularda uzun kuyruklar oluştu.

Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı yaklaşık 6 bin 555 lira, satış fiyatı ise 6 bin 800 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 10 bin lira bandına kadar gerilerken, yarım altın 20 bin lira, Cumhuriyet altını ise 40 bin lira civarında alıcı buluyor. Fiyatlardaki düşüş özellikle küçük yatırımcının ilgisini çekerken, gram ve çeyrek altına talep dikkat çekici şekilde arttı.

"FİYATLAR DÜŞTÜ AMA ALAMIYORUZ"

Altın almak için Kapalıçarşı’ya gelen vatandaşlardan Hüsamettin Aydın, fiyatlardaki düşüşe rağmen alım gücünün sınırlı olduğunu belirterek, “Borcumuz var, borcumuzu karşılamak için geldik. Fiyatlar düştüğü için alalım diyoruz ama gücümüz yettiği kadar alacağız” dedi.

"BİR SAATTİR KUYRUKTAYIM"

Tolga Ağca ise işvereni tarafından altın almaya gönderildiğini söyleyerek, “3-5 gram alalım diye geldik ama bir saattir kuyrukta bekliyorum. Ani düşüşten faydalanmak isteyen çok kişi var” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞIMLA ALTIN ALACAĞIM"

Emine Serbest de altın fiyatlarının düşmesini fırsat bildiklerini dile getirerek, “Üç kuruşumuzu değerlendirmek için geldik. Yarım saat oldu bekliyorum. Emekli maaşımla 3-5 gram alacağım” diye konuştu.

"2 SAATTİR SIRADAYIM"

Veli İnan ise uzun süredir fiyatların düşmesini beklediğini belirterek, “Bugün düşmüşken alalım dedik. 2 saattir sırada bekliyorum. Bütçeme göre 50 gram altın alacağım” dedi.

Kapalıçarşı’daki kalabalığa dikkat çeken Hızır Akdemir de “Millet kuyruğa girmişti. Altın fiyatı hala yüksek ama düşüş olunca herkes almak istiyor” ifadelerini kullandı.