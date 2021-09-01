Altın fiyatları 1 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 1 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Eylül ayının ilk gününde "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 483 liradan, çeyrek altın ise 798 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

"Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı. Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

1 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.809,81

Altın ONS satış: 1.810,08

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 483,68

Gram altın satış: 483,74

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 788,00

Çeyrek altın satış: 798,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.132,00

Cumhuriyet altını satış: 3.174,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.573,00

Yarım altın satış: 1.594,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3,164,47

Tam altın satış: 3.206,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 439,22

22 Ayar bilezik alış: 441,81