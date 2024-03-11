Altın fiyatları artışını sürdürdü! Çeyrek altın: 3 bin 802 lira
ensonhaber.com

Dünyada yaşanan olaylar yatırımcıyı altın almaya yönlendiriyor.

Altın alımı hızlandıkça da altının değeri artıyor.

Yurt dışındaki altın değerinin artışı, yurt içindeki fiyatları da otomatik olarak destekliyor.

Ons altın yeni haftaya 2 bin 179 dolardan başladı.

Yurt içindeki fiyatlara baktığımızda gram altının 2 bin 242 liraya kadar çıktığı görülüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

Gram altın: 2 bin 242 lira

Çeyrek altın: 3 bin 802 lira

Cumhuriyet altını: 15 bin 489 lira

Tam altın: 15 bin 206 lira

Yarım altın: 7 bin 603 lira

Altın fiyatının yükseliş nedenleri

-ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi indirime başlama sürecindeki belirsizlikler,

-İsrail'in Gazze'ye saldırması ve Kızıldeniz'de yaşananların yarattığı jeopolitik riskler,

-Doların güçlü seyri,

-ABD'de açıklanan ekonomik verilerin olumsuz gelmesi,

-Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in yaşadığı krizler,

-TCMB de dahil dünyanın önemli merkez bankalarının altın alımını artırması,

-Yurt içinde seçim öncesinde fiyatı daha çok artar endişesi ile bireysel altın alımının yükselmesi.