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Altın fiyatları artışını sürdürdü! Çeyrek altın: 3 bin 802 lira

Altın fiyatları artışını sürdürdü! Çeyrek altın: 3 bin 802 lira Yurt içinde altın fiyatları, ons altının artışına paralel olarak artmaya devam ediyor. Bu artışı Fed'in faiz adımlarının belirsizliğinin yarattığı güvenli liman arayışı körüklüyor.