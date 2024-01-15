Altın fiyatları artışa geçti! Gram altın 1.989 lira

Açıklanan takvime göre, bu hafta yurt içinde veri gündemi sakin ilerleyecek ancak küresel piyasalarda veri gündemi yoğun olacak.
Önemli merkez bankalarının, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüleri güçlü kalmaya devam ediyor.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ediyor.
Fed'in mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğü dile getirildi.
Ons altın 2 bin 56 dolar
Bugün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, 2 bin 56 dolardan alıcı buluyor.
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 1.989 lira
Çeyrek altın: 3 bin 374 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 747 lira
Tam altın: 13 bin 496 lira
Yarım altın: 6 bin 749 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış