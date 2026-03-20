Altın fiyatlarında son durum! 20 Mart'ta gram ve çeyrek altın fiyatı

Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor.

Yurt içinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasalar kapalı.

Politika faizini değiştirmeyen ABD Merkez Bankası (Fed), yılın geri kalanı için daha önce beklenen iki indirim yerine yalnızca tek bir faiz indirimi sinyali verdi.

Faiz indirimi umutlarının zayıflamasıyla atın ons fiyatında başlayan düşüş trendi, Fed'in faiz kararı sonrası hız kazandı.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR ETKİLİ

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken bu durum, kıymetli metal, enerji ve pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması, piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

ONS ALTINDA SINIRLI GERİLEME YAŞANDI

Altının ons fiyatı, bugün sabah saatlerinde 4 bin 673 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı yüzde 0,41 oldu.

20 Mart 2026 güncel gram altın fiyatı, düne göre yüzde 0,36 artış gösterdi.

Çeyrek altın 10 bin 634,42 TL’den alınırken, 11 bin 320 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 46 bin 110 TL’den işlem görüyor.

DÜŞÜŞ SERİSİNİN 7. GÜNÜ

Altın fiyatlarındaki düşüş serisi, dün 7. işlem gününü tamamladı. Dün yüzde 3,5 değer kaybıyla 4 bin 651 dolardan kapanan altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,8 artışla 4 bin 689 dolardan işlem görüyor .

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 673 lira

Çeyrek altın: 11 bin 320 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 110 lira

Tam altın: 45 bin 296 lira

Yarım altın: 22 bin 640 lira

GÜMÜŞ

Gümüşün gramı da yüzde 0,9864 düşüşle 102,6562 TL'ya geriledi.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,2965 lira

Euro: 51,3084 lira

Sterlin: 60,0769 lira

GRAM ALTININ AYLIK-YILLIK PERFORMANSI

Mart ayının ilk gününe göre gram altın -782,96 TL düşerek yüzde -10,54 değer kaybetti.

Yılbaşı başlangıç değerine (5 bin 985.85 TL) göre gram altın 661,2 lira artarak yüzde 11,05 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 3 bin 699.77 liradan 6 bin 647.03 liraya yükselerek değer yüzde 79,66 değer kazancı yaşadı.

ONS ALTININ AYLIK-YILLIK PERFORMANSI

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-609,85 dolar) yüzde -11,55 değer kaybetti.

4 bin 332.29 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 336,79 dolar artarak yüzde 7,77 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 3 bin 44,90 dolardan 4 bin 673,08 dolara yükselerek 1.624,18 dolar (yüzde 53,34) değer kazancı yaşadı.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildirdi.