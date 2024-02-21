Altın fiyatları nereye gidiyor? Uzmanlar altının artmasını bekliyor Yatırımcının da vatandaşın da aklını, "altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinin ne olacağı" sorusu meşgul ediyor. Biz de altın fiyatlarının şu andaki durumunu, değerini artıran etmenleri ve uzmanların ortak görüşlerini değerlendirdik.

Özel Haber

Dünyada da Türkiye'de de altın, önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor.

Dünya ons altının değerinin nereye kadar çıkacağını takip ederken, Türkiye'de de gram altının fiyatı aynı merakla izleniyor.

Türkiye'nin altına bakış açısı sadece yatırımcıların birikim ve kazançları ise sınırlı değil. Ülkemizde düğünlerde takı takmak ve hediye etmek için de bilezikten sarrafiye ürünlere kadar her türlü kuyum eşyası önem taşıyor.

Ons ve gram altın rekoru

Ons altın bugüne kadar en fazla 2 bin 148 dolara çıkmıştı. Yurt içinde gram altının rekoru ise 2 bin 21 lira olarak bugün ölçüldü.

Bugünkü altın fiyatları

Bugün ons altın 2 bin 29 dolarda.

İstanbul, Kapalıçarşı serbest piyasada ise gram altın 2 bin 21 liradan, çeyrek altın 3 bin 427 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 965 liradan, tam altın 13 bin 711 liradan ve yarım altın ise 6 bin 855 liradan satılıyor.

Tablolarda görülen rakamlarla kuyumcularda satılan fiyatlar arasında işletme kârı amaçlı sınırlı artışlar olabiliyor.

Altın fiyatlarını artıran etmenler

Altın fiyatlarını artıran etmenler arasında jeopolitik olaylar, açıklanan ekonomik veriler ve para politikalarına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası faizini ne zaman düşüreceğine dair oluşan beklenti, altın fiyatlarını şekillendiren bir etken.

Bu veriler ışığında yatırımcı, dolar ile altın arasında "güvenli liman" gördüğü seçeneğe yöneliyor.

Türkiye'de ise altın fiyatları, dış pazarı etkileyen faktörlerin etkilediği ons altına bağlı olarak ve dolarla Türk Lirası arasındaki değerlemelerden etkileniyor.

Uzmanlar altının geleceğinden ne bekliyor?

Uzmanlar, altının değerinin gelecekte artmasını bekliyor. Ancak gidiş yolu için görüşler ikiye ayrılıyor. Uzmanların bir kısmı altının değerinin önce sınırlı bir gerileme göstererek sonradan artacağını, diğer kısmı ise artışını kesintisiz süreceğini açıklıyor.

Uzmanların beklentisi, altın fiyatlarının yüzde 50 oranında artması doğrultusunda.

Merkez bankalarının altın tutkusu

İçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da bulunduğu dünya merkez bankaları, altın rezervlerini artırma amacını taşıyor.

TCMB'in son açıkladığı verilere göre 48 milyar 561 milyon dolar altın rezervi bulunuyor.