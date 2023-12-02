Altın fiyatları rekor seviyeye çıktı Altın fiyatları, Fed'in gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı.

AA

Altının ons fiyatının 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesinin ardından altın, TSİ 22.50 itibarıyla 2.067,41 dolardan işlem görerek rekor seviyeye ulaştı.

Fed'in politikaları etkili oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.

Powell, Atlanta’daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi.

"Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız"

Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız." dedi.

Analistler, piyasaların Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin yorumlarına odaklandığını, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının göz ardı edildiğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)