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Altın fiyatları rekor tazeliyor

Altın fiyatları rekor tazeliyor Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altında rekorlar tazelenirken, fiyatları etkileyen faktörlere İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olan helikopter kazası ve sonrasında yaşanacakların belirsizlikleri de eklendi.