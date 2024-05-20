Altın fiyatları rekor tazeliyor
AA

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim adımları, Çin'in altın alımı, bireysel altın alımının artması, Orta Doğu'daki gerginlikler, dünyada merkez bankalarının altın alımını artırmaları olarak sıralanıyor.

Bu arada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, rekor kıran altın fiyatlarını tekrar yükselmesine neden oldu.

Yatırımcı, "güvenli liman" olarak gördüğü altına yöneldi.

Ons altın rekor tazeledi

Bugün, altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazeledi.

Haberin yayına hazırlandığı saatte ise ons altın 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 523 lira

Çeyrek altın: 4 bin 277 lira

Cumhuriyet altını: 17 bin 424 lira

Tam altın: 17 bin 107 lira

Yarım altın: 8 bin 553 lira

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)