Altın fiyatları rekor tazeliyor

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim adımları, Çin'in altın alımı, bireysel altın alımının artması, Orta Doğu'daki gerginlikler, dünyada merkez bankalarının altın alımını artırmaları olarak sıralanıyor.
Bu arada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, rekor kıran altın fiyatlarını tekrar yükselmesine neden oldu.
Yatırımcı, "güvenli liman" olarak gördüğü altına yöneldi.
Ons altın rekor tazeledi
Bugün, altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazeledi.
Haberin yayına hazırlandığı saatte ise ons altın 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.
Yurt içinde altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 2 bin 523 lira
Çeyrek altın: 4 bin 277 lira
Cumhuriyet altını: 17 bin 424 lira
Tam altın: 17 bin 107 lira
Yarım altın: 8 bin 553 lira
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