Altın fiyatları sert düştü

Altın fiyatlarında değer kaybı sürmeye devam ediyor.

ABD ordusunun Orta Doğu’ya ek deniz piyadesi ve denizci gönderme hazırlığına ilişkin haberlerin ardından dolar yükseldi, altın düştü.

Altın fiyatlarındaki kayıp yüzde 10,4 oldu.

1983'TEN BU YANA EN BÜYÜK HAFTALIK KAYIP

Ons altın 4 bin 491 dolar seviyesine gerileyerek 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

Altının gram fiyatı 6 bin 395 liraya kadar indi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 395 lira

Çeyrek altın: 10 bin 845 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 187 lira

Tam altın: 43 bin 382 lira

Yarım altın: 21 bin 691 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,3346 lira

Euro: 51,3419 lira

Sterlin: 59,7899 lira