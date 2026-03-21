Altın fiyatları sert düştü

ABD'nin Orta Doğu'ya asker sevkiyatı altın fiyatlarını vurdu! Ons altın, 1983 yılından bu yana en büyük düşüşünü yaşayarak değer kaybını yüzde 10,4'e çıkardı.
ABD ordusunun Orta Doğu’ya ek deniz piyadesi ve denizci gönderme hazırlığına ilişkin haberlerin ardından dolar yükseldi, altın düştü.
1983'TEN BU YANA EN BÜYÜK HAFTALIK KAYIP
Ons altın 4 bin 491 dolar seviyesine gerileyerek 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.
Altının gram fiyatı 6 bin 395 liraya kadar indi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 395 lira
Çeyrek altın: 10 bin 845 lira
Cumhuriyet altını: 44 bin 187 lira
Tam altın: 43 bin 382 lira
Yarım altın: 21 bin 691 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 44,3346 lira
Euro: 51,3419 lira
Sterlin: 59,7899 lira
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi