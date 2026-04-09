Altın fiyatları yatay seyirde

ABD-İran gerilimi altın piyasasında etkisini sürdürüyor. Ateşkes kararlarına rağmen bölgedeki gerilim ve enerji maliyetlerine bağlı artış endişeleri, altın fiyatlarını dengede tutmaya devam ediyor.
Altın fiyatları, ABD-İran ateşkesinden sonra yükselişe geçmişti.
Altın fiyatları bugün ise ateşkes ihlallerine yönelik haber akışından etkilenirken, bölgede gerilimin tekrar artabileceği ve enerji maliyeti kaynaklı fiyat artışlarına yönelik endişelerle dün kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi.
Ons altın dün yüzde 0,3 artışla 4 bin 719 dolardan kapanırken, yeni günde yatay seyirle işlem görüyor.
Ons altın: 4 bin 711 dolar
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 747 lira
Çeyrek altın: 11 bin 442 lira
Cumhuriyet altını: 46 bin 622 lira
Tam altın: 45 bin 771 lira
Yarım altın: 22 bin 883 lira
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)