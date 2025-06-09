Altın fiyatları yönünü tekrar zirveye çevirdi

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Ons altın 3 bin 324 dolardan işlem görüyor.

Gram altın, zirveye çıktığı 4 bin 300 liradan inerek 4 bin 190 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7 bin 104 lirada seyrediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 190 lira

Çeyrek altın: 7 bin 104 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 931 lira

Tam altın: 28 bin 404 lira

Yarım altın: 4 bin 202 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 39,2111 lira

Euro: 44,8332 lira

Sterlin: 53,2651 lira

BITCOIN

Kripto paralar içinde en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise (yüzde 12) 129,3 dolar artarak 105 bin 562 dolara çıktı.