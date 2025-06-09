Altın fiyatları yönünü tekrar zirveye çevirdi

Özel Haber
Ons altın 3 bin 324 dolardan işlem görüyor.
Gram altın, zirveye çıktığı 4 bin 300 liradan inerek 4 bin 190 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7 bin 104 lirada seyrediyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 190 lira
Çeyrek altın: 7 bin 104 lira
Cumhuriyet altını: 28 bin 931 lira
Tam altın: 28 bin 404 lira
Yarım altın: 4 bin 202 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatları şöyle:
Dolar: 39,2111 lira
Euro: 44,8332 lira
Sterlin: 53,2651 lira
BITCOIN
Kripto paralar içinde en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise (yüzde 12) 129,3 dolar artarak 105 bin 562 dolara çıktı.
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