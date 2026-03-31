Altın fiyatları yükselişe geçti

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin iyimser etkileri yaşanıyor.

Ancak devam eden çatışmalar, risk algısının hala yüksek kalmasına sebep oluyor.

ONS ALTIN

Altının onsu ise söz konusu gelişmelerin etkisiyle yüzde 1,2 artışla 4 bin 564 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 522 lira

Çeyrek altın: 11 bin 61 lira

Cumhuriyet altını: 45 bin 66 lira

Tam altın: 44 bin 242 lira

Yarım altın: 22 bin 127 lira

ALTIN FİYATINI ARTIRAN NEDENLER

Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu söyledi. Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin, faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiği ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiği mevcut duruma işaret eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını, zorlu bir dönemde "oy birliği" beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı, Euro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.