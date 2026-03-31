Altın fiyatları yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artış beklentilerine karşın altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmeler altının ons fiyatının yüzde 1,2 artmasına sebep oldu.
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin iyimser etkileri yaşanıyor.
Ancak devam eden çatışmalar, risk algısının hala yüksek kalmasına sebep oluyor.
ONS ALTIN
Altının onsu ise söz konusu gelişmelerin etkisiyle yüzde 1,2 artışla 4 bin 564 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 522 lira
Çeyrek altın: 11 bin 61 lira
Cumhuriyet altını: 45 bin 66 lira
Tam altın: 44 bin 242 lira
Yarım altın: 22 bin 127 lira
ALTIN FİYATINI ARTIRAN NEDENLER
Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu söyledi. Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.
İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin, faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiği ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiği mevcut duruma işaret eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını, zorlu bir dönemde "oy birliği" beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.
GÜNDEM
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı, Euro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.