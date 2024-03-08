Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Ons altın 7 gündür zirvede Ons altın dünkü 2 bin 153 dolarlık değerini bugün 2 bin 161 dolara taşıdı. Gram altın ise dün 2 bin 204 liradan bugün 2 bin 220 liraya yükseldi.

AA

Altın fiyatları yurt içinde ve dışında artmaya devam ediyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 2 bin 165 dolarla yeni zirve yapan altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 161 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinin 2024'ün ortasında inmeye başlaması düşünülürken yapılan açıklamalar belirsizlikleri artırdı. Artan belirsizlikler de yatırımcıları "güvenli liman"lara yöneltti.

Orta Doğu'da ve Kızıldeniz'de yaşanan jeopolitik riskler altının değerini artıran önemli bir etken oldu.

Dünya bankalarının rezervlerindeki varlıkları artırmak için altın satın almaya yönelmesi altın fiyatını artırdı.

Dünyanın iki dev ekonomi olan ABD'nin ve Çin'in ekonomik verilerini olumsuz açıklanması da piyasaları hareketlendirdi.

Yurt içinde de doların TL üzerindeki hakimiyeti ve seçimlerden önce bireysel yatırımcının altına yönelmesi rakamları yükseltti.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı, serbest altın fiyatlarına bakıldığında yükselişin sürdüğü görülüyor.

Gram altın: 2 bin 220 lira

Çeyrek altın: 3 bin 765 lira

Cumhuriyet altını: 15 bin 342 lira

Tam altın: 15 bin 61 lira

Yarım altın: 7 bin 530 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)