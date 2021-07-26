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    Altın fiyatları yükseliyor

    Altın fiyatları küresel pazarda koronavirüsün Delta varyantı vakalarındaki artış endişelerinin etkisiyle hafif yükseldi.
    • REUTERS
    • 26.07.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 09:36
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    Altın fiyatları yükseliyor

    Altın fiyatları ABD tahvil getirilerindeki gerilemenin ve koronavirüsün Delta varyantı vakalarındaki artış endişelerinin etkisiyle hafif yükselirken, yatırımcılar Fed'in bu haftaki para politikası toplantısını bekliyor.

    ALTININ KÜRESEL BAZDA ONS FİYATI 1.809 DOLAR

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.806,32 dolara yükseldi.

    Altın fiyatları yükseliyor #1

    ÇEYREK ALTIN 825 LİRA

    Altının ülkemizde serbest piyasada satış fiyatları ise şöyle:

    Gram Altın 499,797 lira

    Çeyrek Altın 825,8966 lira

    Cumhuriyet Altını 3 bin 364,5852 lira

    2 Ayar Bilezik 457,659 lira

    Tam Altın 3 bin 302,1984 lira

    Yarım Altın 1.649,367 lira

    Reşat Altın 3 bin 295,3202 lira

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