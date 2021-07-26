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Altın fiyatları yükseliyor
Altın fiyatları küresel pazarda koronavirüsün Delta varyantı vakalarındaki artış endişelerinin etkisiyle hafif yükseldi.
- REUTERS
- 26.07.2021 - 09:33
- Güncelleme : 26.07.2021 - 09:36
Altın fiyatları ABD tahvil getirilerindeki gerilemenin ve koronavirüsün Delta varyantı vakalarındaki artış endişelerinin etkisiyle hafif yükselirken, yatırımcılar Fed'in bu haftaki para politikası toplantısını bekliyor.
ALTININ KÜRESEL BAZDA ONS FİYATI 1.809 DOLAR
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.806,32 dolara yükseldi.
ÇEYREK ALTIN 825 LİRA
Altının ülkemizde serbest piyasada satış fiyatları ise şöyle:
Gram Altın 499,797 lira
Çeyrek Altın 825,8966 lira
Cumhuriyet Altını 3 bin 364,5852 lira
2 Ayar Bilezik 457,659 lira
Tam Altın 3 bin 302,1984 lira
Yarım Altın 1.649,367 lira
Reşat Altın 3 bin 295,3202 lira