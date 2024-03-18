Altın fiyatlarında son durum! Gram altın 2 bin 238 lirada

Cuma günü düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 2 bin 223 liradan tamamladı.
Altının gramı, haftaya yükselişle başladı.
Gram altın 2 bin 238 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 797 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 469 liradan satılıyor.
Altının onsu 2 bin 155 dolar
Altının ons fiyatı ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası cuma gününü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 155 dolardan tamamlarken, güne önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 153 dolardan başladı. Ons altın haberi yayına hazırladığımız sırada yeniden 2 bin 155 dolara çıktı.
Yurt içinde altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 238 lira
Çeyrek altın: 3 bin 797 lira
Cumhuriyet altını: 15 bin 469 lira
Tam altın: 15 bin 187 lira
Yarım altın: 7 bin 593 lira
Altın fiyatlarını etkileyen etmenler
-Fed'in faiz kararı belirsizliği
Bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ediyor.
Bankanın çarşamba günü para politikasında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte bankanın ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin edilirken, bu hafta alınacak karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar, ekonomiye ilişkin tahminler ve Fed üyelerinin politika faizine yönelik beklentileri yatırımcıların odağına yerleşti.
-Jeopolitik olaylar
Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı.
-ABD'den ve Çin'den gelen ekonomi verilerinin olumsuz yansıması.
-Merkez bankalarının altına alımına yönelmesi.
-Yurt içinde seçimden sonra altın fiyatlarının artacağı endişesi ile artan bir ivmeyle altın satın alması.
Ons altında destek ve direnç konumları
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek, 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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