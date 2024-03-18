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Altın fiyatlarında son durum! Gram altın 2 bin 238 lirada

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın 2 bin 238 lirada Yatırımcılar, dünyadaki belirsizlik ve gerilimlerden dolayı "güvenli liman" olarak tanımlanan altına yöneldi. Bu artan talep de altının fiyatını artırdı. Hızla yükselen altın fiyatları beklendiği gibi bir miktar geri çekilse de artışını sürdürmeye devam ediyor.