Altın fiyatlarında yükseliş: Kritik sınır aşıldı

Altının çeyrek fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından bin lira seviyesine ulaştı.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 602,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 609,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK BİN LİRA OLDU

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.000 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.864 dolardan alıcı buluyor.

YARIM - TAM - CUMHURİYET FİYATLARI

Yarım altın; 1.908,21 TL alış, 1.957,70 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Tam altın; 3 bin 948,03 TL alış, 4 bin 047,12 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Cumhuriyet altını; 4 bin 62 TL alış, 4 bin 103 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.

Bugün İngiltere'de işsizlik, Euro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

DOLARDA REKOR

Dolar kuru, dün günü 10,05 ile kapatırken; euro ise günü 11,43 ile kapatmıştı.

Haftanın ikinci gününde ise ibre yeniden yukarıyı gösteriyor.