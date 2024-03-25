Altın 'güvenli liman' olmayı sürdürdü! Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı Altın fiyatları, Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle yükseldi. Yurt dışında ve içinde altın fiyatlarının yükselişi hız kesmiyor. Bugün ons altın 2 bin 170 dolardan alıcı bulurken, gram altın ise 2 bin 240 lirada.

AA & Ensonhaber

Dünyada altın, ABD Merkez Bankası'nın (ABD) faiz adımlarının belirsizliği ve jeopolitik endişelerle "güvenli liman" algısı arttığı için talep görüyor.

Yurt içinde de altın, hem dış etkilerden hem de seçim öncesindeki alım alışkanlığı tetiklendiği için çok fazla satın alınıyor.

Altına olan bu güçlü talep de değerini artırdı.

Yurt içinde altın fiyatları

Yurt içinde gram altın 2 bin 240 liradan, çeyrek altın 3 bin 799 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 482 liradan, tam altın 15 bin 199 liradan ve yarım altın ise 7 bin 599 liradan güne başladı.

Tablolarla Kapalıçarşı arasında fiyat farkı var

Her ne kadar tablolarda bu rakamlar geçerli olsa da İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları ile tablolar arasında alım farkları bulunuyor.

Ons altın

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,21'den haftaya başlarken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 170 dolardan alıcı buldu.

Altının onsu günü 2 bin 167 dolardan sürdürüyor.

Döviz

Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada bufün dolar 32,0740 liradan, euro 34,6930 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,0720 liradan alınan dolar, 32,0740 liradan satılıyor. 34,6910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,6930 lira olarak belirlendi.