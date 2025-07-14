Altın haftaya yükselişle başladı: Gram fiyatı 4 bin 357 lira

Altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor.

Geçtiğimiz cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2'lik yükselişle 4 bin 335 liradan kapatmıştı.

GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELİŞTE

Yeni haftaya da pozitif başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 4 bin 357 lira seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın 7 bin 114 liradan, cumhuriyet altını ise 28 bin 350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yüzde 0,4 artarak 3.370 dolar seviyesine çıktı.

ALTINDA TRUMP ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği ve Meksika’ya yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifesi kararı, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 30'luk tarifeler, ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesini artırdı.

VERİ GÜNDEMİ SAKİN GEÇECEK

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, Powell’ın istifasının “harika bir şey” olacağını dile getirirken, ABD’de faiz oranlarının hala yeterince düşük olmadığını savundu.

Analistler, bugünün veri gündeminin hem yurt içinde hem de yurt dışında sakin geçeceğini belirtiyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 325 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.