Altın iki haftadır düşüşte! Gram altın: 5 bin 411 lira

- Altın piyasasında düşüş trendi devam ediyor.
- Ons altın 4 bin 2 dolara, gram altın ise 5 bin 411 liraya geriledi.
- ABD-Çin arasındaki normalleşme ve dolar endeksindeki artış, altının değer kaybetmesine neden oldu.
Yaklaşık 2 ay rekor serisini sürdüren altının ons fiyatı, ABD-Çin arasındaki normalleşme girişimleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimle geçen hafta yüzde 2,7 değer kaybederek haftalık bazda düşüşünü ikinci haftaya taşıdı.
Altındaki güçlü seyre paralel değerlenen gümüşün ons fiyatı da yumuşayan risk ortamıyla haftayı yüzde 0,3 düşüşle 48,75 dolardan kapattı.
Gümüşün gramı, 0,22 düşüşle önceki kapanışı olan 66,0381 liradan 65,90 liraya geriledi.
FED FAİZ İNDİRDİ DOLAR YÜKSELİŞ EĞİLİMİNE GİRDİ
Dolar endeksinde ise geçen hafta Fed'in faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle yükseliş eğilimi öne çıktı.
Endeks, haftayı yüzde 0,9 artışla 99,8 seviyesinden kapatırken, 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise haftayı yüzde 0,9 değer kaybıyla 64,57 dolarda tamamladı.
Ons altın bugün 4 bin 2 dolarda.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 411 lira
Çeyrek altın: 9 bin 175 lira
Cumhuriyet altını: 37 bin 385 lira
Tam altın: 36 bin 703 lira
Yarım altın: 18 bin 351 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,0958 lira
Euro: 48,6520 lira
Sterlin: 55,3673 lira
Not: Ons altın, 31,1 gram saf altına karşılık geliyor.