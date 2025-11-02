Altın iki haftadır düşüşte! Gram altın: 5 bin 411 lira Altın ve gümüşte düşüş devam ediyor. Bugün ons altın bugün 4 bin 2 dolardan işlem görürken, gram altın ise 5 bin 411 lirada, gümüş ile 65,90 lirada.

Göster Hızlı Özet Altın piyasasında düşüş trendi devam ediyor.

Ons altın 4 bin 2 dolara, gram altın ise 5 bin 411 liraya geriledi.

ABD-Çin arasındaki normalleşme ve dolar endeksindeki artış, altının değer kaybetmesine neden oldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Yaklaşık 2 ay rekor serisini sürdüren altının ons fiyatı, ABD-Çin arasındaki normalleşme girişimleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimle geçen hafta yüzde 2,7 değer kaybederek haftalık bazda düşüşünü ikinci haftaya taşıdı. Altındaki güçlü seyre paralel değerlenen gümüşün ons fiyatı da yumuşayan risk ortamıyla haftayı yüzde 0,3 düşüşle 48,75 dolardan kapattı. Gümüşün gramı, 0,22 düşüşle önceki kapanışı olan 66,0381 liradan 65,90 liraya geriledi. FED FAİZ İNDİRDİ DOLAR YÜKSELİŞ EĞİLİMİNE GİRDİ Dolar endeksinde ise geçen hafta Fed'in faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle yükseliş eğilimi öne çıktı. Endeks, haftayı yüzde 0,9 artışla 99,8 seviyesinden kapatırken, 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. BRENT PETROL Brent petrolün varil fiyatı ise haftayı yüzde 0,9 değer kaybıyla 64,57 dolarda tamamladı. Ons altın bugün 4 bin 2 dolarda. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 411 lira Çeyrek altın: 9 bin 175 lira Cumhuriyet altını: 37 bin 385 lira Tam altın: 36 bin 703 lira Yarım altın: 18 bin 351 lira DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 42,0958 lira Euro: 48,6520 lira Sterlin: 55,3673 lira Not: Ons altın, 31,1 gram saf altına karşılık geliyor. Ekonomi Haberleri TCMB firmaların döviz dönüşüm desteği süresini uzattı

Önümüzdeki haftanın en önemli ekonomi gündemi: Enflasyon

Abdulkadir Uraloğlu: Yolcu Taşıma Platformu sayesinde 3 bin ağaç kurtuldu