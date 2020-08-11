Altın sert geriledi: Gram 458 liraya düştü

Ons altın fiyatının 2 bin doların altına gerilemesi, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Gram altın 458 liraya kadar düşerken, çeyrek altın 762 liradan satıldı.

Altın fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandı.

Ons altın fiyatında yaşanan yüzde 2,85’lik düşüş, altının ons fiyatının 1.969 dolara gerilemesine neden oldu.

Bu gerileme iç piyasadaki altının fiyatını da düşürdü.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN FİYATI DÜŞTÜ

Buna göre geçtiğimiz hafta 480 lira seviyelerine kadar yükselen gram altın, 458 liradan işlem gördü.

Çeyrek altın da bu gerilemeden nasibini aldı. Bugün çeyrek altın 746 liradan alınırken, 762 liradan da satıldı.

Alış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen Cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 977 liradan alınıp, 3 bin 27 liradan satışa sunuldu.