Altın son üç haftanın zirvesinde! İşte yeni fiyatlar ABD enflasyon verisi sonrası yükselen fiyatlar sonrası gram altın 2 bin 470 liraya kadar yükseldi..

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ABD enflasyon verisi, altın piyasasını hareketlendirdi..

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. Nisan 2024 döneminde ABD’de TÜFE aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,6 oranında arttı.

Bu yükseliş piyasa beklentilerinin altında kalırken çekirdek enflasyon da 6 aylık aranın ardından ilk defa yavaşladı.

Veriler sonrası altın fiyatları son üç haftanın zirvesine çıktı.

Ons fiyatı 17 dolar yükseldi

Ons altın bugün ABD enflasyonunun açıklanmasının hemen öncesinde 2.360 dolar seviyesinde fiyatlanıyordu. Fiyatlarda enflasyon verisinin etkisi ile hızlı bir yükseliş takip edildi. Bir anda ons altın 2.377 dolar seviyesine 17 dolarlık bir yükseliş gerçekleştirdi.

Ancak ABD’de borsanın açılması ile beraber ons altında 2.352 dolara kadar düşüş meydana geldi. Bu düşüş uzun süreli olmadı ve ons altın kademe kademe yükselerek şu anda 2.384 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın 2 bin 470 liraya kadar çıktı

Ons altın etkisi ile altın fiyatlarında da yükselme gerçekleşti.

Buna göre gram altın 2 bin 470 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 4 bin 82 lira oldu.

İşte güncel altın fiyatları

*Gram altın

Alış: 2.470,26 TL

Satış: 2.470,68TL

*Çeyrek altın

Alış: 4.003,00 TL

Satış: 4.0082,00 TL

*Cumhuriyet altın

Alış: 15.940,00 TL

Satış: 16.252,00 TL

*Yarım altın

Alış: 8.007,00 TL

Satış: 8.163,00 TL

*Altın ons

Alış: 2.387,06 Dolar

Satış: 2.387,41 Dolar