Altın tekrar yükseliş trendine girdi! 19 Kasım'da piyasalar

Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket etmesinden sonra dün yönünü yukarı çevirerek yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 610 dolara çıkmasının ardından bugün de yükselişini sürdürdü ve 2 bin 623 dolara ulaştı.
Ons altın geçen haftalarda 2 bin 790 dolara, gram altın ise 3 bin 150 liraya kadar çıkmıştı.
Bugün ise altın çektiği zirveden uzakta olmakla birlikte sınırlı yükselişine devam ediyor.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 2 bin 918 lira
Çeyrek altın: 4 bin 948 lira
Cumhuriyet altın: 20 bin 156 lira
Tam altın: 19 bin 789 lira
Yarım altın: 9 bin 894 lira
DÖVİZ
Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,5580'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 34,6115'ten işlem görüyor.
Dolar: 34,6115 lira
Euro: 36,6879 lira
Sterlin: 43,9033 lira
DOLAR ENDEKSİ
Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesiyle geçen hafta yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesi olan 107'ye ulaşan dolar endeksi şu sıralarda 106,2 seviyesinde bulunuyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 9.395,39 puandan tamamladı.
KRİPTO BORSASI YÜKSELDİ
Trump'ın kripto para borsası Coinbase'in üst yöneticisi Brian Armstrong ile görüşeceğine dair haberin ardından da şirketin hisseleri yüzde 6'dan fazla arttı.
TESLA'NIN HİSSELERİ DEĞERLENDİ
Seçilmiş başkan Trump'ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşeteceğine ilişkin haber akışı sonrası Tesla'nın hisseleri yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi.
Araç çağırma uygulamaları Uber'in hisseleri yüzde 5,4 ve Lyft'in hisseleri ise yüzde 4,5 düştü.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 artışla 73,2 dolara çıktı.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 1,17 ve 1.058,8 dolar artarak 91 bin 677,8 dolara fırladı.
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