Altın tekrar yükseliş trendine girdi! 19 Kasım'da piyasalar

AA & Ensonhaber

Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket etmesinden sonra dün yönünü yukarı çevirerek yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 610 dolara çıkmasının ardından bugün de yükselişini sürdürdü ve 2 bin 623 dolara ulaştı.

Ons altın geçen haftalarda 2 bin 790 dolara, gram altın ise 3 bin 150 liraya kadar çıkmıştı.

Bugün ise altın çektiği zirveden uzakta olmakla birlikte sınırlı yükselişine devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 918 lira

Çeyrek altın: 4 bin 948 lira

Cumhuriyet altın: 20 bin 156 lira

Tam altın: 19 bin 789 lira

Yarım altın: 9 bin 894 lira

DÖVİZ

Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,5580'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 34,6115'ten işlem görüyor.

Dolar: 34,6115 lira

Euro: 36,6879 lira

Sterlin: 43,9033 lira

DOLAR ENDEKSİ

Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesiyle geçen hafta yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesi olan 107'ye ulaşan dolar endeksi şu sıralarda 106,2 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 9.395,39 puandan tamamladı.

KRİPTO BORSASI YÜKSELDİ

Trump'ın kripto para borsası Coinbase'in üst yöneticisi Brian Armstrong ile görüşeceğine dair haberin ardından da şirketin hisseleri yüzde 6'dan fazla arttı.

TESLA'NIN HİSSELERİ DEĞERLENDİ

Seçilmiş başkan Trump'ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşeteceğine ilişkin haber akışı sonrası Tesla'nın hisseleri yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi.

Araç çağırma uygulamaları Uber'in hisseleri yüzde 5,4 ve Lyft'in hisseleri ise yüzde 4,5 düştü.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 artışla 73,2 dolara çıktı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 1,17 ve 1.058,8 dolar artarak 91 bin 677,8 dolara fırladı.