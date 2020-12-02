Altın ve petrol fiyatları yatay seyrediyor

Küresel ve iç piyasalarda emtia fiyatları ilgi ile takip ediliyor. Üreticiler de vatandaşlar da bu rakamlara göre hareket ediyor.

Altın ve petrol fiyatlarını da diğer emtialarda olduğu gibi yapılan açıklama ve veriler şekillendiriyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, koronavirüs aşısına ilişkin olumlu gelişmelere karşın, "ekonominin görünümü olağanüstü belirsizliğini koruyor" yolundaki açıklamaları üzerine haftanın ikinci işlem gününde 1.810 doların üzerine yükselen altın ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısının ertelenmesiyle petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

OPEC'İN TOPLANTISI ERTELENDİ

OPEC'in salı günü yapılması öngörülen toplantısı iki gün sonraya ertelendi. OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) pazar günü düzenlenen toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.

KAZAKİSTAN ÜRETİM KISINTILARININ 2021 YILINA SARKMASINA KARŞI ÇIKTI

Toplantıdan yansıyan haberlere göre, Kazakistan üretim kısıntıları uygulamasının 2021 yılına sarkmasına karşı çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri, üretim kısıtlamasının nasıl ve ne kadar süreli olması gerektiğine ilişkin bir görüş oluşturmadığını belirtti.

KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDA RAKAMLAR

Küresel emtia piyasalarında Brent petrol yüzde 0,32 düşüşle 47.10 dolar, Batı Teksas yüzde 0,36 düşüşle 44.18 dolar, altın yüzde 0,18 düşüşle 1,811.29 dolar, gümüş yüzde 1,32 düşüşle 23.68 dolar, bakır yüzde 1,77 artışla 7,700.00 dolar, platin yüzde 1,66 düşüşle 987.11 dolar ve paladyum yüzde 0,22 düşüşle 2,410.49 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN GERİLEDİ

İç piyasada gram altın 455 liraya, çeyrek altın 748 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 982 liraya geriledi.