Altın yeniden yükselişte: Gramı 6 bin 418 liradan işlem görüyor

Altın piyasasında fiyatlar yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın fiyatlarında yeniden toparlanma sinyalleri gözleniyor.

İç ve dış piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurları ve ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş ve dalgalanmalar, hem yatırımcıları hem de vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Özellikle gram altın ve çeyrek altın, yatırımcıların yanı sıra düğün, nişan ve çeşitli törenlerde alım-satımı yoğun olan ürünler arasında bulunuyor.

Piyasa uzmanları, ons altındaki dalgalanmayı jeopolitik riskler, ABD dolarındaki yumuşama ve küresel belirsizliklere bağlıyor.

GRAM ALTIN HIZLI BİR DÜŞÜŞ GÖSTERMİŞTİ

Hafta başında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 6 bin TL seviyesinin altına kadar gerileyen gram altın, hafta sonuna doğru yükseliş eğilimine girdi.

Ons altın, önceki günlerde 4 bin 400-4 bin 500 dolar arasında sert hareketler gösterdikten sonra 4 bin 493 dolar seviyelerinde dengelenme eğilimi sergiliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: Alış 6 bin 417 TL – Satış 6 bin 418 TL

Ons altın: Alış 4 bin 491 dolar – Satış 4 bin 496 dolar

Çeyrek altın: Alış 10 bin 267 TL – Satış 10 bin 493 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41 bin 71 TL – Satış 41 bin 846 TL