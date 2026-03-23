Altındaki düşüş Kuyumcukent'i kilitledi: Gram altın tükendi

Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Kuyumcukent’e akın etti.

Araçlarıyla bölgeye gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, çevre yollarda trafik akışını ciddi şekilde yavaşlattı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Otoparkların dolmasıyla birlikte gelişigüzel park edilen araçlar dikkat çekerken, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Gün içinde trafik, bazı noktalarda durma noktasına kadar geldi.

KÜÇÜK GRAMAJLI ALTIN STOKLARI TÜKENDİ

Yoğun ilgi özellikle küçük gramajlı ürünlere yöneldi. Kuyumcular, 1 gram ve 5 gram altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti.

Kuyumcukent’te gram altın yaklaşık 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyrediyor.