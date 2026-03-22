Altını olanlar kısa vadede ne kadar kaybetti? Tek tek hesapladık

İsrail, ABD ile birlikte İran'a 28 Şubat'ta saldırdıktan sonra gelişen olaylarla birlikte güvenli liman altının değeri rekor kırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin lirayı geçti.

3 Mart’ta jeopolitik riskle birlikte altın spekülatif olarak zirve yaptı.

Savaşın ilk haftasında artan altın fiyatları, doların değerlenmesi ile birlikte geriledi.

Günümüzde ise altının değeri, yatırımcıları endişelendirecek eşiğe geldi.

ONS ALTINDA DERİN ÇÖKÜŞ

Ons altın, 3 Mart'ta 5 bin 336 dolarken bugün 4 bin 491 dolara çekildi. Burada yaklaşık 845 dolar zarar söz konusu.

ZARARI HESAPLADIK

Yatırımcılar, savaşın ilk günlerinde aldıkları altın ile bugün gelinen seviyede ne kadar zarar ettiğini hesaplıyor.

Biz de yurt içinde altın fiyatlarına bakarak bir kâr-zarar hesabı yaptık. ABD-İsrail gerilimiyle İran’a ilk saldırıların olduğu şubat sonu baz alınarak yaklaşık piyasa ortalamalarıyla net bir tablo çıkartmaya çalıştık.

ALTINDA KÂR ZARAR HESABI

İşte 3 Mart 2026 ile 22 Mart 2026 arasındaki altın fiyatlarının karşılaştırması:

GRAM ALTIN

3 Mart: 8 bin TL

22 Mart: 6 bin 395 TL

Zarar: 1 bin 605 TL

ÇEYREK ALTIN

3 Mart: 13 bin 200 TL

22 Mart: 10 bin 845 TL

Zarar: 2 bin 355 TL

YARIM ALTIN

3 Mart: 26 bin 400 TL

22 Mart: 21 bin 691 TL

Zarar: 4 bin 709 TL

TAM ALTIN

3 Mart: 52 bin 200 TL

22 Mart: 43 bin 382 TL

Zarar: 8 bin 818 TL

CUMHURİYET ALTINI

3 Mart: 53 bin TL

22 Mart: 44 bin 187 TL

Zarar: 8 bin 813 TL