Altını olanlar kısa vadede ne kadar kaybetti? Tek tek hesapladık

3 Mart’taki yüksek piyasa seviyelerinden 22 Mart’a kadar altın fiyatları düşüş eğilimi gösterdi. Bu dönemde altın alanlar, kısa vadede zarar etmiş görünüyor. Gram altındaki değer kaybı yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.
İsrail, ABD ile birlikte İran'a 28 Şubat'ta saldırdıktan sonra gelişen olaylarla birlikte güvenli liman altının değeri rekor kırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin lirayı geçti.
3 Mart’ta jeopolitik riskle birlikte altın spekülatif olarak zirve yaptı.
Savaşın ilk haftasında artan altın fiyatları, doların değerlenmesi ile birlikte geriledi.
Günümüzde ise altının değeri, yatırımcıları endişelendirecek eşiğe geldi.
ONS ALTINDA DERİN ÇÖKÜŞ
Ons altın, 3 Mart'ta 5 bin 336 dolarken bugün 4 bin 491 dolara çekildi. Burada yaklaşık 845 dolar zarar söz konusu.
ZARARI HESAPLADIK
Yatırımcılar, savaşın ilk günlerinde aldıkları altın ile bugün gelinen seviyede ne kadar zarar ettiğini hesaplıyor.
Biz de yurt içinde altın fiyatlarına bakarak bir kâr-zarar hesabı yaptık. ABD-İsrail gerilimiyle İran’a ilk saldırıların olduğu şubat sonu baz alınarak yaklaşık piyasa ortalamalarıyla net bir tablo çıkartmaya çalıştık.
ALTINDA KÂR ZARAR HESABI
İşte 3 Mart 2026 ile 22 Mart 2026 arasındaki altın fiyatlarının karşılaştırması:
GRAM ALTIN
3 Mart: 8 bin TL
22 Mart: 6 bin 395 TL
Zarar: 1 bin 605 TL
ÇEYREK ALTIN
3 Mart: 13 bin 200 TL
22 Mart: 10 bin 845 TL
Zarar: 2 bin 355 TL
YARIM ALTIN
3 Mart: 26 bin 400 TL
22 Mart: 21 bin 691 TL
Zarar: 4 bin 709 TL
TAM ALTIN
3 Mart: 52 bin 200 TL
22 Mart: 43 bin 382 TL
Zarar: 8 bin 818 TL
CUMHURİYET ALTINI
3 Mart: 53 bin TL
22 Mart: 44 bin 187 TL
Zarar: 8 bin 813 TL