Altının fiyatında rekor kırıldı! Ons altın ilk çeyrekte yüzde 9 yükseldi Altın zirvedeki yerinde dalgalanmaya devam ediyor. Bugün ons altın 2 bin 344 dolardan, gram altın ise 2 bin 438 liradan işlem görüyor.

AA

Yurt içindeki altın fiyatları yurt dışındaki ons altının değerine endeksli artışına devam ediyor.

Jeopolitik gelişmelerin talep ve fiyatını en çok belirlediği emtialar arasında gösterilen altının ons fiyatında bu yılın ilk çeyreğinde tarihin en yüksek seviyeleri görüldü.

Yıla 2 bin 72 dolarla başlayan altının ons fiyatı, 31 Mart’ı 2 bin 257 dolarla tamamlayarak ilk çeyrekte yüzde 9’a yakın yükseliş kaydetti.

Ons altının zirvesi: 2 bin 382 dolar

İlk çeyrekte ons fiyatında art arda rekor seviyelerin geçildiği altın; Çin, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin alımlarını sürdürmesiyle son olarak 9 Nisan'da 2 bin 382 dolar seviyesine çıkarak rekor yeniledi.

Çin, altın alan ülkeler arasında üst üste

Özellikle Çin, altın alan ülkeler arasında üst üste 17 aydır rezervlerini desteklemek için altın alımı yaparken ülke rezervlerindeki altın, geçen ay Kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Altın fiyatları

Ons altın bugün 2 bin 344 dolarda, gram altın 2 bin 438 lirada.

Serbest piyasada ise altın fiyatları şöyle:

Çeyrek 4 bin 134 lirada.

Cumhuriyet altını 16 bin 844 lirada.

Tam altın 16 bin 537 lirada.

Yarım altın ise 8 bin 268 lirada.

“Altının sıcak koşusu devam ediyor”

ING tarafından 8 Nisan’da yayınlanan “Altının sıcak koşusu devam ediyor” başlıklı raporda, yatırımcı ilgisinin artık altına döndüğü ifade edilirken şu değerlendirmeye yer verildi:

Yatırımcıların ekonomik şartlara, jeopolitik gerilimlere veya enflasyona karşı korunmak için güvenli liman varlıklarına yöneldiği istikrarsızlık zamanlarında altın, daha çekici hale geliyor. Yılın geri kalanında da bu durumun devam edeceğini düşünüyoruz.

Gümüş

Gümüş ise ons bazında yıla 23,3 dolar fiyatla giriş yaparken mart sonunda fiyatı 25 dolara yükseldi.

"Altın fiyatlarının değişimi gümüşü de etkileyecek"

Analistler, gümüş fiyatının geçmişte de uzun süre altının arkasında kaldığı dönemlerin bulunduğuna, altının fiyatında yaşanacak değişimlerin gümüşün fiyatını da etkileyebileceğine işaret ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)