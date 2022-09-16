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    Altının gram fiyatı, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinde

    Altının gram fiyatı, 974 lira ile 22 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine indi.
    • 16.09.2022 - 12:03
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    Altının gram fiyatı, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinde

    Altın fiyatları yatırımcıların ve hediye için altın takı alma planları olanların odağında. Bir haftalık süreçte altındaki düşüş devam etti.

    Ons altın düştü

    ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı 1.655 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

    Dün gram altın 978 liraydı

    Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 978 liradan tamamladı.

    Gram altın güne 974 liradan başladı

    Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 974 liradan işlem görüyor.

    Böylece gram altın 22 Temmuz'dan bu yana en gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

    Çeyrek altın 1.600 lira

    Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.530 liradan satılıyor.

    Doların daha çok değer kazanması bekleniyor

    Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

    Altının gram fiyatı, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinde #1

    Altında direnç ve destek konumu

    AA'nın haberine göre analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.


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