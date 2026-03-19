Altının gramı 6 bin 821 liradan işlem görüyor

Altın piyasasında dikkat çeken hareketlilik sürerken, fiyatlar küresel gelişmelerin etkisiyle şekilleniyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 altında 6 bin 850 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN 6 BİN 821 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 600 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 758 DOLAR

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle dün günü yüzde 3,7 değer kaybıyla 4 bin 819 dolardan kapatan altının onsu, yeni günde yüzde 0,67 azalışla 4 bin 758 dolardan işlem görüyor.